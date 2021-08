Noni Madueke, prodígio do PSV Eindhoven, está pronto para defrontar o Benfica, no jogo decisivo desta terça-feira, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

A garantia foi dada pelo técnico Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que decorreu esta segunda-feira.

O extremo inglês de 19 anos sofreu uma entrada dura no tornozelo na goleada (4-1) do PSV ao Cambuur, para o campeonato, porém, terminou a partida, ainda que em dificuldades. No entanto, o jovem jogador que tem estado em destaque na equipa neerlandesa, não mostrou qualquer sequelas e está a apto para o jogo com os encarnados.

Depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão, o Benfica defronta amanhã o PSV em Eindhoven, num jogo que tem o pontapé de saída marcado para as 20 horas e que terá transmissão em direto na TVI.