O FC Porto recebe o Barcelona esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, com apito inicial às 20h00.

Com poucas opções para a linha defensiva, devido às lesões de Marcano e Pepe, Sérgio Conceição deverá optar pelo mesmo quarteto que entrou em campo na Luz.

As mudanças do técnico portista, que assumiu poder mudar as zonas de pressão no jogo com os catalães e recuar a equipa, deverão passar pelo meio-campo, com a introdução de um jogador mais defensivo, como o caso de Marko Grujic. Na frente, a aposta está na velocidade dos extremos.

Veja, na galeria associada, o onze provável do FC Porto para o jogo com o Barcelona, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.