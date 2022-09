O Paris Saint-Germain comunicou que o defesa-central Presnel Kimpembe vai parar durante seis semanas, devido a uma lesão no tendão esquerdo sofrida no triunfo caseiro sobre o Brest (1-0), no último sábado.

O emblema gaulês informou ainda que o jogador será reavaliado daqui a oito dias, mas desta forma vai falhar os embates da terceira e quarta jornadas do Grupo H da Liga dos Campeões diante do Benfica, agendados para 5 e 11 de outubro, no Estádio da Luz e no Parque dos Príncipes, respetivamente.

No boletim clínico do PSG constam ainda os nomes de Renato Sanches e Keylor Navas. O internacional português recupera de uma lesão nos adutores direitos, enquanto o guarda-redes está a contas com dores na zona lombar.