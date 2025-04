Vitinha brilha tanto no meio-campo do Paris Saint-Germain, que até impressiona a realeza britânica.

O Príncipe William foi assistir ao vivo ao PSG-Aston Villa, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e ainda antes do jogo, qual comentador futebolístico mostrou-se impressionado com a qualidade do internacional português.

«Vi o jogo do PSG contra o Liverpool e a intensidade que eles mostraram na primeira mão foi incrível. Temos de saber lidar com a pressão. O facto de já não terem Mbappé e outras estrelas faz sobressair uma equipa jovem. Fico impressionado com a forma como jogam. Aliás, no meio-campo, o Vitinha realmente deixou-me impressionado. Ele esteve no Wolverhampton e não jogava assim. Teve um desenvolvimento incrível. Em dois ou três anos, com o treinador certo, um jogador pode evoluir e atingir este patamar», apontou, aos microfones da TNT Sports, entrevistado por Rio Ferdinand e Ally McCoist.

Sua Alteza Real elogiou Unay Emery, o técnico dos «Villans», e salientou a importância de ter ido com o filho assistir ao jogo (que terminou com triunfo do PSG, por 3-1).

«Há 43 anos que isto (uns quartos-de-final da Liga dos Campeões) não acontecia. É único na minha geração. Trouxe o meu filho, por isso, tenho de me portar bem. Mas quero que o George experimente uma noite numa grande competição, estas memórias são muito importantes», afirmou William, acrescentando: «Deixei os meus dois outros filhos em casa. Vão ver o jogo pela TV. Estou aberto ao clube que escolherem... Mas também condiciono-os um pouco, até porque eles costumam de ir a jogos comigo. Então, provavelmente, eles vão ser também adeptos do Villa.»