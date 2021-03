O PSG recebe na quarta-feira o Barcelona, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e, apesar da vantagem de 4-1, Mauricio Pochettino diz que a eliminatória ainda não está fechada.

«Temos de encarar este jogo para ganhar desde o primeiro minuto. Queremos seguir em frente e, sabendo que enfrentamos uma grande equipa como o Barcelona e um treinador como Koeman, temos de ir com o máximo respeito», garante o técnico do PSG.

«Temos de estar concentrados, sabendo que, para nós, o jogo começa 0-0 e que queremos ganhar para passar. É essa a mentalidade que temos de mostrar», frisa Pochettino.

O técnico do PSG disse ainda que «Neymar fez um grande esforço para estar em forma o mais rapidamente possível» e que «é uma pena que não possa jogar porque estava muito entusiasmado com este jogo.»

Questionado sobre se Messi estará mais motivado com a eleição do novo presidente do Barcelona, Pochettino afirmou: «O jogador que não esteja motivado para amanhã, terá algum problema. São os jogos que todos querem jogar. Eles têm de fazer o seu jogo, mas nós temos jogador muito motivados.»

Sobre a renovação de Mbappé, o treinador diz que é uma situação que «o clube está a gerir há algum tempo».