O PSG está pela primeira vez na final da Liga dos Campeões e Neymar tem estado em destaque nesta final-8 disputada em Lisboa. O jogador brasileiro, que foi um dos mais efusivos nos festejos, recordou nas redes sociais o que tem sofrido com lesões em momentos cruciais nos últimos anos.

«2018 - caído no chão lesionado, 2019 - caído no chão lesionado, 2020 - caído no chão agradecendo. Dois anos seguidos a sofrer lesões em momentos cruciais, importantes para mim e para a nossa equipa», escreveu Neymar num post no Instagram.

«Hoje eu inteiro, sem lesão, a poder ajudar os meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais, muito feliz ...muito! Fizemos história hoje mas não queremos parar por aqui, queremos mais ... vamos em busca do caneco, da orelhuda, do troféu! Paris em festa», disse ainda o brasileiro numa publicação feita após a vitória sobre o Leipzig.