O quarteto português integra a convocatória do PSG, divulgada esta quarta-feira, para a receção ao Liverpool, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos estão entre os eleitos do técnico Luis Enrique, depois de terem sido poupados no último jogo da Liga Francesa. Os quatro portugueses do PSG foram suplentes utilizados no último encontro dos parisienses (vitória por 3-1 frente ao Toulouse), mas farão parte das apostas do técnico espanhol.

O PSG recebe o Liverpool, esta quarta-feira, com início de jogo marcado para as 20 horas, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.