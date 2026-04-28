Champions
Há 37 min
VÍDEO: Luis Enrique questiona Kompany após PSG-Bayern Munique
Momento de bom-humor entre os treinadores durante as entrevistas rápidas
SS
Momento de bom-humor entre os treinadores durante as entrevistas rápidas
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No rescaldo à vitória do PSG sobre o Bayern Munique na primeira mão das meias-finais da Champions (5-4), Luis Enrique e Kompany cruzaram-se durante as entrevistas rápidas.
Além de um abraço, o treinador do PSG questionou se o belga – castigado por acumulação de cartões amarelos – desfrutou de ver o jogo desde a tribuna. Ora, Kompany foi rápido: «Não!».
Recorde-se que Luis Enrique prefere, em determinados encontros, assistir à primeira parte a partir da tribuna, de forma a observar as movimentações e as dinâmicas da partida.
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