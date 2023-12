O PSG empatou em Dortmund, frente ao Borussia, a uma bola, e apurou-se por um triz para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tudo isto porque no outro jogo do Grupo F, o Milan venceu em Newcastle com reviravolta e de uma assentada garantiu o 3.º lugar, que vale a Liga Europa e deixou os ingleses fora das competições europeias.

Num grupo com tudo em aberto para a última jornada, o PSG com Vitinha no onze, Danilo no banco e Gonçalo Ramos (gripe) e Nuno Mendes (lesionado) de fora, sofreu para passar à fase seguinte da Champions. Ao intervalo, os franceses estavam inclusivamente eliminados, devido à conjugação de resultados.

Os alemães marcaram inclusivamente primeiro, por Adeyemi, aos 51m, mas cinco minutos depois outro jovem prodígio, Zaire-Emery, fez o empate que fecharia o resultado em 1-1.

No outro jogo do grupo, o Newcastle até se adiantou com um golaço de Jailson, aos 33m, mas no segundo tempo o Milan, com Rafael Leão de início, virou o jogo com golos de Pulisic (59m) e Chukwueze (84m).

[Imagens vídeo Eleven na Dazn]