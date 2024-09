Quando o Sporting defrontar o PSV esta terça-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões, terá uma cara bem conhecida no banco contrário. Stijn Schaars, que entre 2011 e 2013 passou pelos leões, é agora adjunto de Peter Bosz no conjunto de Eindhoven.

O antigo médio do Sporting confessou que ainda segue atentamente a equipa verde e branca e deixou elogios a Ruben Amorim.

«Acompanho o Sporting. Penso que o treinador tem estado bem. Ele mudou alguma coisa na equipa e dentro do clube, uma certa mentalidade. Teve sucesso nisso e está bem. É um treinador jovem e com boa visão. Gosto disso», começou por dizer, em declarações à ESPN, Schaars, ele que fez parte da equipa que terminou a Liga em sétimo lugar (2012/13), a pior classificação da história dos leões.

O neerlandês puxou a fita atrás e recordou a passagem por Alvalade. Schaars considerou que o Sporting é «um clube popular», face ao número de adeptos que arrasta.

«Em termos de clube popular, podes compará-lo um pouco com o Feyenoord. Grande base de adeptos. Lembro-me de quando tivemos um jogo-treino no Canadá contra a Juventus. Depois, tivemos de ir a uma casa do Sporting e havia 10.000 pessoas lá. Isso diz o quão grande é este clube e como o vivem», contou.

«Um clube do povo. Grande número de seguidores. Fanáticos. Muita emoção. Têm todos os ingredientes para quereres fazer parte dele como jogador de futebol. Foi especial. Fui para o estrangeiro pela primeira vez, longe de tudo o que me era familiar, para um clube fantástico. Passei bons momentos», afirmou ainda.

Sporting e PSV medem forças esta terça-feira, a partir das 20h00, em Eindhoven. Pode seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.