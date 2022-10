O Chelsea somou a primeira vitória no grupo E da Liga dos Campeões ao vencer na receção ao Milan, por 3-0, em jogo da terceira jornada, realizado em Stamford Bridge, na noite desta quarta-feira.

O 1-0 surgiu na sequência de um canto do lado esquerdo do ataque, com Wesley Fofana a resolver a confusão na área, desviando para o fundo da baliza aos 24 minutos. O mesmo Fofana acabaria por sair lesionado ao minuto 38, substituído por Chalobah.

Na segunda parte, ao minuto 56, Aubameyang fez o 2-0 no marcador após cruzamento de Reece James. Cinco minutos depois, foi James a pontapear forte para o 3-0 na área, a passe de Sterling.

Já com aquele que seria o resultado final estabelecido, o internacional português Rafael Leão, titular, foi substituído aos 72 minutos e fez cara de poucos amigos ao perceber que ia ser substituído, num momento em que o treinador Stefano Pioli lançou para campo Brahim Díaz, Origi e Pobega, tendo ainda saído Giroud e Bennacer.

Na classificação, o Salzburgo é líder com cinco pontos (os austríacos venceram o Dínamo Zagreb por 1-0), seguido de Chelsea e Milan (ambos com quatro), sendo o Dínamo quarto e último classificado, com três pontos.

