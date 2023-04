O Milan garantiu, esta terça-feira, o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, 16 anos depois da última vez, com o empate a uma bola em Nápoles.

Depois da vitória por 1-0 em casa na primeira mão, o Milan serviu-se do génio de Rafael Leão para embalar rumo ao apuramento. O português fez uma jogada a fazer lembrar, por exemplo, o homem que dá o nome ao estádio do Nápoles, Diego Maradona, para assistir Olivier Giroud para golo.

Osimhen ainda empatou em tempo de compensação, mas não chegou para o atual líder da liga italiana levar a eliminatória para prolongamento, num jogo que teve dois penáltis defendidos: um por Meret e outro por Maignan.

Aos 22 minutos, Mário Rui fez falta sobre o compatriota Rafael Leão, mas Meret negou o golo de penálti a Giroud, com uma enorme defesa. Pouco depois, Meret viria a ganhar novo duelo com o francês, na outra boa ocasião dos visitantes no primeiro tempo.

O Nápoles teve depois duas contrariedades em dois minutos e dez duas substituições de uma assentada, com os lesionados Politano e Mário Rui a darem os seus lugares a Lozano e Mathias Olivera.

E foi já com estes em campo que Rafael Leão fez uma jogada absolutamente fenomenal, para ver e rever. Aproveitou um passe não recebido da melhor forma por Ndombelé no meio, apanhou a bola e arrancou ainda bem no meio-campo defensivo. Superou Ndombelé em velocidade, passou por Di Lorenzo, arrasou Rrahmani e tocou ao meio para Giroud encostar. Era difícil o francês falhar, depois de um trabalho portentoso do ex-Sporting.

O Nápoles, que no início do jogo entrou com tudo, mas acabou por ficar dois golos por baixo na eliminatória, reentrou também forte na segunda parte e Kvaratskhelia quase empatou nos primeiros segundos, mas o remate saiu por cima, após boa jogada na área.

O georgiano foi quem teve a mais soberana ocasião para o 1-1 aos 82 minutos, mas tal como Meret defendeu o penálti a Giroud, Maignan fez o mesmo à mais recente estrela do Nápoles.

O empate ainda surgiu por Osimhen no terceiro de quatro minutos de compensação, de cabeça a cruzamento de Raspadori. O nigeriano desesperou por recolocar a bola no meio-campo, mas quem acabou a sorrir foi o Milan, que volta a chegar tão longe na Champions depois do título que alcançou em 2007.

A equipa italiana espera agora adversário, que sairá da eliminatória entre Benfica e Inter. As águias visitam a formação transalpina na quarta-feira, com uma desvantagem de dois golos.