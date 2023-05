O futebolista português Rafael Leão treinou normalmente com o resto do grupo no Milan, na tarde desta segunda-feira, na véspera da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, Leão fez alguns exercícios com e sem bola e mostrou-se sorridente a espaços, horas depois de o treinador, Stefano Pioli, ter dito que o atacante luso «parece estar melhor».

Na sessão estiveram ainda Rade Krunic e Junior Messias, que recuperavam de problemas físicos.

O Milan está em desvantagem na eliminatória, depois da derrota por 2-0 na primeira mão.

A segunda-mão desta meia-final da Champions está marcada para as 20h00 desta terça-feira. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

As imagens do treino do Milan, com Rafael Leão: