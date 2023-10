Declarações de Abel Ruiz, avançado espanhol do Sp. Braga, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, após a derrota arsenalista (1-2) frente ao Real Madrid:

«Saio deste jogo com um sentimento de tristeza, penso que no final estivemos perto de conseguir, pelo menos, o empate. Penso que fizemos um jogo muito bom, completo, contra uma equipa que é difícil, o Real Madrid é uma das grandes equipas da Europa. Foi um jogo difícil, mas penso que estivemos muito bem».

[Contas do grupo] «A nossa esperança é poder passar a fase de grupos. Entrámos na fase de grupos com essa ideia, de tentar ir a cada jogo para ganhar e desde o primeiro jogo, contra o Nápoles, mostrámos isso. Nesse primeiro jogo não tivemos muita sorte, acho que fizemos um grande jogo, no segundo jogo fizemos um grande jogo e ganhámos, e hoje contra uma grande equipa fizemos um grande jogo e estivemos perto de empatar o jogo».

[Expetativas para a segunda volta deste grupo] «Vamos ter o segundo jogo contra o Real Madrid e queremos ganhar, queremos ir ao Bernabéu ganhar, mas o importante agora é focar no campeonato, que para nós é importante, temos já um jogo muito importante contra o Gil Vicente».

[incidentes no final do jogo] «Não vi muito bem, estava triste por não termos conseguido ganhar. São coisas que acontecem, da tensão do jogo».

[Triste por não jogar de início?] «São decisões do mister, trabalhamos todos para poder estar em campo. Tento sempre dar o meu melhor, ajudar a equipa, temos de trabalhar todos a 100 por cento».