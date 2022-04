No final de um jogo emocionante, Carlo Ancelotti recorreu a uma analogia com cavalos para destacar a falta de controlo do Real Madrid perante o Chelsea, até ao terceiro golo sofrido.

«Acho que sim, jogámos um pouco com as rédeas puxadas, como cavalos. Depois, libertámo-nos o estádio empurrou, com a sua magia, e sabíamos que tínhamos que sofrer. É normal, o Chelsea é uma grande equipa», assumiu, citado pelo As.

«Muito sofrimento, estávamos 0-2 sem merecer, a equipa esteve bem. Eu tenho sofrido muito. Não estávamos com fome de marcar, não precisávamos, mas para mim o 0-2 não foi merecido. Caímos um pouco, ficamos preocupados, o 0-3 libertou a equipa e demos tudo. Nos 120 minutos, acho que demos tudo e merecemos», acrescentou.

O técnico dos merengues sublinhou ainda que «ninguém pode dizer» que a equipa não pode ganhar a Liga dos Campeões.

«Hoje, mostrámos que podemos competir até o último jogo. Temos que nos orgulhar do que fizemos, jogámos uma partida muito difícil de oitavos contra o PSG, agora o Chelsea nos quartos de final. Estou também feliz pelo Villarreal, muito feliz por eles. Demos um impulso ao futebol espanhol, que diziam não estar no mesmo nível que o inglês, e há dois espanhóis nas meias-finais», vincou.

Depois de um triunfo por 3-1 em Stamford Bridge, o Real Madrid permitiu que o Chelsea operasse a reviravolta na eliminatória, mas os golos de Rodrygo e Karim Benzema, este último já no prolongamento, garantiram o apuramento para as meias-finais.