Karim Benzema voltou a ser decisivo para o Real Madrid, bisando na derrota por 4-3 com o Manchester City. O segundo golo do francês surgiu já nos minutos finais num penálti batido «à Panenka» que surpreendeu… só quem não tinha visto os treinos dos últimos dias. Quem o garantiu foi Rodrygo, revelando que Benzema treinou o movimento depois de ter falhado dois penáltis no jogo anterior.

«São coisas que só o Karim faz. Nos últimos dias ele tinha andado a treinar para marcar o penálti assim. Quem estava no banco já sabia que ele ia picar a bola. Mas é preciso ter muita coragem e confiança para marcar um penálti assim.»