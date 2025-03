O dérbi de Madrid já é conhecido pelo ambiente fervoroso, tanto dentro como fora dos relvados. Ora, esta quarta-feira, no At. Madrid-Real Madrid, Vinicius Júnior voltou a fazer das dele e meteu-se com os adeptos colchoneros.

Após ser substituído, aos 115 minutos, o brasileiro foi bastante assobiado, mas não se deixou ficar e respondeu quando já se ia sentar,..

«Nós temos 15! Vocês zero», atirou o jogador para as bancadas do Metropolitano, fazendo referência às 15 Ligas dos Campeões que o Real Madrid tem, face às zero do Atlético.

A ação, obviamente, não fez muitos amigos nas bancadas do estádio do At. Madrid.

Ora veja: