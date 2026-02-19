O Real Madrid emitiu um comunicado, esta quinta-feira, a informar que já forneceu à UEFA «todas as provas disponíveis» sobre o alegado episódio racista que envolveu Gianluca Prestianni e Vinicius Júnior, no Estádio da Luz.

O emblema madrileno lamentou ainda «os episódios inaceitáveis de racismo» que tiveram lugar no encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Real Madrid é grato pelo apoio e carinho unânimes que o nosso jogador Vinicius Jr. recebeu de todas as áreas do futebol mundial. O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no desporto e na sociedade», lê-se ainda na nota dos «merengues».

Recorde-se que a UEFA já abriu uma investigação ao incidente, que ocorreu após o golo do internacional brasileiro na Luz. Já depois de ter recebido cartão amarelo pelos festejos efusivos e provocações dirigidas às bancadas, Vinicius apontou para Prestianni e saiu disparado na direção do árbitro François Letexier, dizendo que o jogador do Benfica lhe tinha chamado «mono» (macaco em português).

O avançado argentino negou as acusações e o Benfica saiu em sua defesa, embora garantisse que vai colaborar com a UEFA.