Jurgen Klopp revelou esta sexta-feira que Roberto Firmino enfrenta uma lesão com alguma gravidade e que, pelos prazos avançados pelo treinador do Liverpool, vai falhar a receção ao FC Porto para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a 24 de novembro.



«Perder o Bobby Firmino é um rude golpe. Já sabemos há um par de dias que a lesão é séria e que isso significa que ainda faltam semanas para a sua recuperação. Não sei exatamente quantas, mas serão mais de quatro semanas, o prazo que eu considero para designar uma lesão como séria», explicou o técnico, em conferência de imprensa.



Roberto Firmino bisou no jogo do Estádio do Dragão (1-5) e foi utilizado nos dois jogos com o Atlético de Madrid. Porém, no duelo com os colchoneros em Anfield, o avançado brasileiro entrou ao intervalo e saiu ao minuto 78, devido a uma lesão muscular na coxa.