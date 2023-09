Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à Eleven, após a derrota caseira ante o Salzburgo, por 2-0, na 1.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões:

[Início com dois penáltis, expulsão e golo sofrido:] «Não, não foi decisivo, porque ainda tínhamos cerca de 80 minutos. Na minha opinião, mostrámos mentalidade. Claro que se tens dois penáltis contra no início, um cartão vermelho e sofrer o 1-0… Penso que também tínhamos um penálti, o árbitro também não esteve do nosso lado.»

«Mas a forma como jogámos, depois, parecia que tínhamos 11 jogadores. Penso que criámos muitas ocasiões, impedimos quase tudo deles, eles tiveram um contra-ataque e marcaram o 2-0. Depois, foi difícil, mas tivemos ocasiões.»

«Fomos infelizes com o resultado, mas tinha de dizer aos meus jogadores para acreditarem até ao último segundo. Estou orgulhoso deles. Faz parte do futebol, aceitar a história deste jogo, olhar em frente e mostrar uma boa reação.»

[Aplausos dos adeptos no fim:] «Obviamente que os jogadores deram tudo no relvado. Mesmo depois do 2-0, tivemos ocasiões, mas no fim temos de aceitar que hoje não era o nosso dia quanto a marcar golos.»

[Se o jogo com o Inter é uma final:] «(risos) Na fase de grupos, todos os seis jogos são finais.»