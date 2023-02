Roger Schmidt cometeu um lapso - pelo menos, oralmente - ao falar sobre o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador fez questão de elogiar o Club Brugge, apesar da fase delicada que o clube belga atravessa.

«Eles venceram um grupo dífícil, em conjunto com o FC Porto, ou seja, bateram o At. Madrid e o Bayer Leverkusen, duas equipas de topo. Esperamos o melhor Club Brugge, não pensamos muito nos resultados que têm feito», salientou Schmidt.

O treinador alemão do Benfica utilizou o termo «won», em inglês, o que consistiu um erro. Roger Schmidt poderia estar a referir-se ao apuramento, à qualificação para a fase seguinte, mas a palavra utilizada não se adequa a essa realidade.

Na verdade, o adversário da formação encarnada ficou no segundo lugar do Grupo B, com 11 pontos, contra os 12 acumulados pelo FC Porto na fase de grupos da Champions.