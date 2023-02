FC Porto e Inter de Milão defrontam-se pela quinta vez na quarta-feira em competições da UEFA e, da história, faz parte o hat-trick de Adriano aos dragões, numa vitória por 3-1 em 2005, para os oitavos de final da competição. Agora, o antigo futebolista brasileiro crê que Romelu Lukaku vai alcançar a mesma proeza, em novo duelo.

«O Romelu é muito parecido comigo em todos os pontos de vista, não só pela força e pelo futebol com o pé esquerdo. Estou seguro de que, contra o FC Porto, vai fazer um belíssimo golo. Na verdade não, vai fazer três como eu», referiu o antigo internacional brasileiro, agora com 41 anos, em declarações à Gazzetta dello Sport.

A 15 de março de 2005, em Itália, Adriano fez os três golos da vitória do Inter frente ao FC Porto, que marcou por Jorge Costa. Na primeira mão tinha havido 1-1 no Dragão e o FC Porto, então detentor do título, acabou eliminado nos oitavos de final pela equipa italiana. José Couceiro treinava os dragões, Roberto Mancini o Inter.

«Recordo-me daqueles oitavos de final como se fosse hoje, a emoção a cada golo e os gritos no estádio. Foi, realmente, um jogo maravilhoso para mim», recordou, perspetivando o novo duelo entre os dois clubes, agora de fora.

«Não vai ser fácil contra o FC Porto, que é uma equipa muito organizada, mas eu acredito sempre no meu Inter. Esta equipa é completa e pode seguir em frente na Europa», analisou.