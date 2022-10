Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a derrota por 4-1 ante o Marselha, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões. O técnico abordou o atraso na chegada do autocarro ao Vélodrome e comentou a atitude dos técnicos do Marselha antes da saída do campo, com o treinador Igor Tudor visivelmente irritado:

«O atraso deveu-se ao trânsito e há uma reunião entre todos os membros do Marselha, do Sporting e da UEFA. Explicam-nos quantos minutos nós precisamos para sair do hotel, porque nós temos batedores. Não é como em Inglaterra, que nós temos os batedores, mas eles não afastam ninguém. Ou seja, há uma coisa que já foi estudada, que já se sabe. Agora, nós chegámos atrasados porque ficámos completamente presos no trânsito e quando ficamos presos no trânsito, não há nada a fazer, nós não temos culpa.»

«Nós despachámos a nossa equipa em 45 minutos, aquecemos, ligámos pés, fizemos a ativação mental para o jogo em 45 minutos e eu não quero ninguém do Sporting a queixar-se disso. Mas o tom das pessoas do Marselha como se fosse nossa culpa… Faltou um bocadinho de humildade e espero que não lhes aconteça o mesmo, porque nós não temos culpa.»

«Quando falam para nós antes do início do jogo como se tivéssemos culpa, é perder um bocadinho a noção e as pessoas da UEFA têm de ter essa sensibilidade, porque andamos sempre a falar do negócio, falou-se tantas vezes da Superliga Europeia, que era um negócio, que só se via o dinheiro e neste momento é tudo a mesma coisa, porque o que estávamos a tentar fazer era proteger os jogadores, ligar os pés, massagens, fazer aquecimento e sair para o campo, porque nós é que não tivemos tempo, nós é que fomos prejudicados. Eu não tenho culpa, obviamente que é chato para o Marselha, mas não temos culpa e lamentamos o nosso atraso, porque nós queremos cumprir as regras e foi o que aconteceu. Fizemos tudo de acordo com as regras, estivemos cá na reunião, saímos com tempo extra e depois não conseguimos.»