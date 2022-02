O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu que a abordagem no duelo com o Manchester City de terça-feira não vai ser influenciado pelas incidências após o apito final do clássico ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, na passada sexta-feira, da 22.ª jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a equipa comandada por Pep Guardiola, Amorim reforçou que «o que se passou no Estádio do Dragão não foi bonito» e que «os intervenientes têm multa culpa», mas que o próximo jogo é de Liga dos Campeões e numa fase à qual o Sporting chega apenas pela segunda vez na sua história.

«Penso que é muito difícil tirar o foco dos jogadores deste jogo. Pela segunda vez na história o Sporting está nesta fase da prova, joga contra uma das melhores equipas do mundo, líder da Premier League, portanto o jogo do FC Porto e o que se passou não vai ter qualquer consequência na abordagem ao jogo, portanto penso que não vai ter influência nenhuma», afirmou Amorim.

«Foi muito dito que os jogadores têm de mudar, os treinadores dar o exemplo, que aquilo começou porque o treinador-adjunto foi para a linha… não se fala de futebol, como joga o City, o Sporting. Acho que toda a gente tem de mudar, há muitas perguntas que, sempre que estamos aqui, são extra futebol. Os intervenientes têm culpa, é verdade, os treinadores têm de dar o exemplo, mas tem de mudar-se um bocadinho a forma como se olha para o futebol. Acho que o futebol não vai mudar e volto a dizer: os meus jogadores são reflexo do treinador. Eu tenho, se calhar, de melhorar. Os jogadores também, mas não só. Se há coisa boa no futebol português são jogadores e treinadores. Há muita gente à volta do futebol que também tem de melhorar muito e focar-se naquilo que é o jogo. O futebol português não vai mudar, não vale a pena estar a chatear-me», concluiu.

O Sporting-Manchester City, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.