Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa, após a vitória por 3-0 ante o Eintracht Frankfurt, em jogo da primeira jornada do grupo D da Champions:

«Na primeira parte começámos a jogar da nossa forma, mas começou logo com um mau passe do Ugarte e aí apareceu o Adán, que nos salvou. Tivemos alguns erros na construção que o Eintracht conseguiu aproveitar, principalmente na primeira parte e nós conseguimos evitar o golo.»

«Depois, quando estabilizámos mais, fizemos o que treinámos. Havia muito espaço do lado contrário, os nossos médios começaram a ficar com a bola, porque havia espaço para jogar quando éramos pressionados na frente e na primeira parte acabámos por não termos grandes ocasiões. Acho que tivemos duas, o Eintracht teve mais, mas por erros nossos na construção. A segunda parte foi diferente. Mantivemos a nossa personalidade, a forma de jogar e depois fomos nós que criámos mais perigo, porque tivemos mais espaço. O jogo aí partiu-se um bocadinho. Não queríamos, mas aproveitámos isso na segunda parte e parece-me que, depois de fazermos os golos, controlámos bem, criou alguma ansiedade no Eintracht e acabámos por aproveitar ainda mais e fazer três golos, numa vitória que me parece ser justa.»

[Mudança da primeira para a segunda parte na construção e crescimento de Morita e Ugarte:] «Eu penso que passou muito por eles, porque tínhamos esse espaço e perdíamos muitas bolas no meio, mesmo quando tínhamos passes dos defesas para os médios e não conseguíamos ligar. A única coisa que lhes disse ao intervalo é que eles tinham de fazer o que estavam a fazer, mas de acordo com a qualidade que eles têm. No fundo, foi dar-lhes um bocadinho de moral, acreditar e com o desenrolar do jogo, eles vão crescendo. Há o primeiro golo, ganhamos confiança. Há o segundo golo logo a seguir - e já tivemos jogos este ano no campeonato em que aconteceu o contrário - e a partir daí o Eintracht entrou numa grande ansiedade atrás do resultado e nós ganhámos confiança e qualidade.»

[Posse de bola de 57 por cento e crescimento e se há outra dimensão por ser num palco de Champions:] «Obviamente, mas também é mais fácil, às vezes, ter a bola com equipas que nos pressionam o campo inteiro, ansiosas já à procura do resultado. Isso também nos dá alguma tranquilidade. Perdíamos a bola, para mim mais do que ter a bola é ter a mesma personalidade e melhorar dentro do jogo. Obviamente que isto tem outro efeito quando é um jogo de Liga dos Campeões, mas o que temos que pensar é que isto é apenas um jogo, entrámos numa competição europeia. O facto de chegarmos aqui, ter bola, não sofrer golos e marcar três, tem um impacto diferente do que talvez na equipa portuguesa.»

[Regresso do Paulinho:] «Acima de tudo, eu espero ajudar mais o Paulinho a perceber melhor o que ele nos dá. Houve uma evolução na forma como a equipa técnica viu o jogo e talvez fôssemos mais de acordo com o posicionamento do Paulinho. O que espero é poder ajudar o Paulinho a ser o jogador que é, porque sempre o foi, porque toda a gente diria que é. O que ele teve foi uma entrada no Sporting em que houve muito ruído e ele tem de adaptar-se a isso e espero ajudar mais o Paulinho, porque acho que entendo melhor o que o Paulinho pode fazer e acho que muitas vezes o prejudiquei na forma como jogamos.»