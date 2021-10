Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Besiktas por 4-1, na terceira jornada da Liga dos Campeões:

[Se o penálti do 1-3 era para ser batido por Porro. Foi Sarabia:] «O Porro fui eu que mandei, eu até disse que era o Pote a bater. Queria mudar o lado, sabia que eles tinham reparado que o Porro marcou dois penáltis [ndr: com Estoril e Marítimo]. Não quer dizer que marque sempre para o mesmo lado. Ele não estava confortável e eles lá resolveram. Eu dou a indicação: se falharem pode ser que haja um problema. Quando não falha já nem me lembro de quem tinha marcado o penálti. Eles decidiram e está bem decidido, desde que seja golo.»

[Se Pote saiu por lesão:] «Não, o Pote foi cansaço, fez o jogo praticamente todo, correu muito, penso que não é grave e não será.»

«É mérito completo deles, os jogadores e a equipa técnica venceram o jogo. Pouco tive a ver, principalmente na primeira parte, porque resolvemos de bola parada. Dois golos da mesma maneira, depois o penálti é o Coates a cabecear. As bolas são bem metidas, as movimentações bem-feitas. Se acontece uma vez pode ser sorte, se acontece duas vezes tem de dar-se mérito ao trabalho, portanto mérito ao Carlos, ao Emanuel, ao Adélio e aos jogadores. Hoje desbloquearam completamente o jogo.»

«Nós temos vindo a trabalhar neste sistema, temos várias nuances, as pessoas dizem que são sempre três centrais, eu não acho. Por isso é que este ano estamos a adaptar laterais ao posicionamento de centrais. Penso que a equipa está preparada para jogar num sistema em que, mudando uma peça, dá para mudar o sistema todo da equipa. A equipa precisou de tempo. Teve esse tempo. Agora, temos de mudar, os adversários começam a trabalhar de forma a colocar problemas aos três centrais. Sabemos que temos lacunas, eu sou um treinador que precisa de tempo e regras para passar aos jogadores. Eu fui jogador e é muito por onde me guio. Podem jogar laterais no posicionamento [ndr: de central], como já fizemos no campeonato.»