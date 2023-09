O futebol é um mundo, por vezes, repleto de coincidências.

Em abril de 2022, o Benfica venceu a UEFA Youth League, com uma vitória por 6-0 ante o Salzburgo.

Após o encontro, o defesa do Benfica, António Silva, não esqueceu a convicção do jogador dos austríacos, Roko Simic, que disse ter a certeza que ia acabar a competição como melhor marcador.

Simic acabou por não ser mesmo o melhor marcador e o defesa das águas deixou uma provocação nas redes sociais a Simic, com um sinal de «adeus». Durante o jogo, após o 4-0 do Benfica, António Silva também tinha corrido na direção do adversário a mostrar quatro dedos da mão.

Ora, esta noite, para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, Roko Simic abriu o marcador da vitória do Salzburgo por 2-0 e, através das redes sociais, o emblema da Áustria retribuiu essa provocação, ao publicar a fotografia de Roko Simic com o prémio de homem do jogo e também um emoji de «adeus», em resposta à publicação de António Silva na rede social X.

Curiosamente, António Silva foi expulso no lance que dá o penálti do 1-0 aos visitantes, apontado por Simic.