O neerlandês Serdar Gözübüyük foi nomeado pela UEFA para apitar o Juventus-Benfica, da sétima jornada da fase de liga da Champions.

O juiz de 40 anos terá os compatriotas Patrick Inia e Rogier Honig como assistentes, enquanto Jeroen Manschot será o quarto árbitro em Turim. O VAR fica a cargo do belga Bram Van Driessche, que terá a seu lado o neerlandês Dennis Higler (AVAR).

Serdar Gözübüyük já apitou o Benfica em duas ocasiões: na época passada, na vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), na fase de liga da Champions e em 2021/22, no empate a três golos em casa do Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Benfica visita a Juventus esta quarta-feira, numa partida agendada para as 20h00. Com duas jornadas por disputar, os encarnados têm seis pontos e ocupam o 25.º lugar. A Juventus está no 17.º posto, com nove.