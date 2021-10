O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que não vai buscar motivação, nem dá-la ao plantel, com base em sucessos desportivos do passado. Disse-o a propósito da vitória do FC Porto em Milão, em 1996, na qual esteve do lado dos dragões como jogador.

A 11 de setembro desse ano, o FC Porto venceu o Milan por 3-2 em San Siro, na segunda de duas vitórias ante a equipa italiana – ambas foram fora de casa, a outra em 1979. Conceição foi titular e jogou os 90 minutos na equipa então treinada por António Oliveira. Mário Jardel bisou e Artur fez o outro golo da equipa azul e branca.

«Por acaso lembro-me desse jogo porque falaram na imprensa, não é uma coisa que vá buscar, o meu passado, sentimentos para poder motivar ou pensar em algo positivo para este jogo. O que dá essa motivação é entrar aqui de manhã, preparar o jogo da melhor forma dentro do pouco tempo e conseguir passar aos jogadores o que acho que é importante, além da tal identidade, das características que queremos na equipa diariamente, não só nos jogos, mas nos treinos. Isso para mim é que motiva, determina a minha alegria diária em estar aqui. Tudo isso é um passado bonito, nomeadamente essa fase de grupos que passámos, se calhar com uma das melhores equipas de sempre do Milan [ndr: Rosenborg e Gotemburgo eram os outros adversários]. São apenas boas recordações, outras não tão boas, mas faz parte da carreira», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Milan chega ao Dragão com zero pontos e o FC Porto tem um, estando as duas formações, nesta altura, nos dois lugares que não permitem qualificação para os oitavos de final.

Nos dois jogos anteriores na liga milionária, o Milan esteve em vantagem, mas acabou por sair derrotado pelo Liverpool em Anfield (3-2) e pelo Atlético de Madrid em casa (1-2).

«Eu vi um Milan forte [nesses jogos], no campeonato ainda não perdeu, já jogou com a Juventus, Lazio, Atalanta. É uma equipa fortíssima, esteve a ganhar ao Liverpool e ao Atlético. Mas nós olhamos para esses jogos naquilo que foi a preparação deste: olhar para os pontos fortes do Milan, algumas das fragilidades que possa ter, uma ou outra ausência – que as tem – que possa mudar a dinâmica. Por isso, olhar para o Milan no que é capaz de fazer, nas suas individualidades – que são muitas e de qualidade – e depois olhar para nós», apontou, ainda.

O FC Porto-Milan joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.