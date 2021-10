O avançado sueco Zlatan Ibrahimovic está recuperado na equipa do Milan e jogou no sábado, na vitória da equipa italiana ante o Hellas Verona, podendo ser opção para o embate ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

Ibrahimovic, de 40 anos, leva apenas dois jogos e um golo esta época, num total de 43 minutos (o outro jogo em que alinhou foi já a 12 de setembro). Porém, pode ser arma do treinador Stefano Pioli para o ataque aos dragões. Do lado portista, o treinador Sérgio Conceição elogia o sueco e diz que o importante é a sua equipa saber o que fazer para que o avançado não se sinta «confortável».

«Não sei se ele vai ou não jogar, o que tenho a dizer é que acho que nenhuma equipa, seja o Zlatan, o Messi ou o Cristiano [Ronaldo] – e estamos a falar dos melhores do mundo – é só um jogador. Obviamente que olhamos para as características do Zlatan, poderoso fisicamente, qualidade técnica acima da média, referência no futebol mundial, assim como o nosso Pepe e assim como outros. Estamos atentos a isso», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Sabemos, quando o Zlatan joga, onde gosta de jogar, pisar, onde se sente confortável. O que temos de fazer para que não se sinta confortável é o que temos de fazer. Gostamos sempre de defrontar os melhores do mundo e acredito que o Zlatan é dos melhores jogadores do mundo», concluiu.

O FC Porto-Milan joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.