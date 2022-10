O Manchester City até empatou em Copenhaga (0-0), mas a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões trouxe mesmo motivos para sorrir à equipa inglesa. Isto porque Borussia Dortmund e Sevilha não foram além do 1-1 na Alemanha, resultado que qualifica os citizens para os oitavos de final da prova milionária.

No Signal Iduna Park, os espanhóis adiantaram-se no marcador pelo ex-Bayern Munique, Tanguy Nianzou. Aos 18 minutos, Ivan Rakitic cobrou um livre o central francês superiorizou-se com um cabeceamento certeiro.

O golo da igualdade surgiu pela «pérola» inglesa Jude Bellingham. O médio de 19 anos iniciou a jogada, combinou com Meunier e, já dentro da área, correspondeu da melhor forma ao cruzamento do belga.

Ao fim de quatro jornadas, e com seis pontos por disputar, o Manchester City lidera o Grupo G, com 10 pontos, enquanto o Dortmund é segundo classificado, com sete. Já o Sevilha, agora comandado Jorge Sampaoli, é terceiro com os mesmos dois pontos do Copenhaga, último colocado.

