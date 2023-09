O FC Porto venceu o Shakhtar Donetsk (3-1) no Volksparkstadion, em Hamburgo, casa emprestada da formação ucraniana.

Quatro golos na primeira meia-hora resolveram a questão no encontro referente à 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Galeno, com um desempenho de sonho, bisou (8m e 15m) e assistiu Taremi (29m) para o terceiro do FC Porto, anulando a reação do Shakhtar, por Kelsy, ao minuto 12.

O Barcelona assume a liderança no Grupo H, graças à goleada frente ao Antuérpia (5-0), somando os mesmos três pontos que o FC Porto. Ucranianos e belgas ficam no fundo.