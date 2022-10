O Shakhtar assinalou que a Ucrânia está a ser alvo de um «ataque terrorista» por parte da Rússia, que lançou vários mísseis nas últimas horas, sendo que alguns deles atingiram mesmo a capital Kiev. O emblema ucraniano referiu ainda dificuldades em preparar o jogo desta terça-feira com o Real Madrid, a contar para a Liga dos Campeões.

«Toda a Ucrânia está sob o ataque terrorista de mísseis desde a manhã de hoje. É muito difícil pensar no jogo da Champions com o Real Madrid quando o nosso país corre perigo», lê-se na conta de Twitter do clube, numa publicação com fotografias e vídeos dos estragos causados pelos bombardeamentos.

De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques da Rússia em várias zonas do país, entre as quais a capital, Kiev, provocaram, pelo menos, 10 mortos e 60 feridos.

O Shakhtar Donetsk vai defrontar o Real Madrid em Varsóvia.

😰 Entire Ukraine has been under terrorist missile attack since the morning of October 10.



It is very difficult to think about the UCL match vs Real Madrid when our country is in danger.



🙏🏻 Hold on, Ukraine! 🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/zPpQtJdakn