Já são conhecidos os onzes iniciais e os suplentes para o Sp. Braga-Real Madrid, jogo da 3.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Face ao jogo da Taça com o Rebordosa, Artur Jorge só mantem Vítor Carvalho, fazendo um total de dez alterações.

Em relação ao jogo em Sevilha, Carlo Ancelotti muda quatro jogadores. Entram Nacho, Fran García, Camavinga e Modric. Saem Alaba, Ferland Mendy, Kroos e Tchouaméni. No banco dos espanhóis, surgem apenas oito jogadores.

No anúncio da equipa nos canais oficiais, o Real apresentou Joselu entre os suplentes, mas o atacante não surge na ficha oficial da UEFA. Entretanto, em nota oficial, o Real Madrid deu conta da baixa de última hora devido a um «processo gripal».

Michael Oliver é o árbitro do encontro. Vai ser auxiliado por Stuart Burt e Daniel Cook. Andrew Madley é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Stuart Attwell, com o auxílio de Christian Dingert.

Na classificação do grupo C, o Real, recordista de títulos da Champions (14 vezes vencedor) é líder com seis pontos. Nápoles e Sp. Braga têm três cada, o Union Berlim ainda não pontuou.

A CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS:

SP. BRAGA: Matheus; Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Borja; Vítor Carvalho, Al Musrati; Ricardo Horta, Zalazar, Álvaro Djaló, Banza.

SUPLENTES DO SP. BRAGA: Hornicek, José Fonte, Bruma, Abel Ruiz, André Horta, Paulo Oliveira, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi, João Moutinho, Diogo Fonseca, André Castro.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran García; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior.

SUPLENTES DO REAL MADRID: Lunin, Diego Piñeiro, Alaba, Kroos, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Brahim Díaz, Ferland Mendy.