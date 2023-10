Já há onzes iniciais no Union Berlim-Sp. Braga, da Liga dos Campeões, que tem início marcado para as 17h45.

Artur Jorge fez quatro alterações na equipa incial, em relação ao jogo com o Nápoles, da 1.ª jornada do Grupo C.

Joe Mendes é lançado no lugar do lesionado Víctor Gómez, no lado direito da defesa. Por opção saem também José Fonte, Vítor Carvalho e Abel Ruiz, e entram para os seus lugares Serdar, Zalazar e Banza.

O jogo disputa-se no Estádio Olímpico de Berlim e pode acompanhar tudo com o AO MINUTO do Maisfutebol.

AS EQUIPAS INICIAIS

UNION BERLIM: Ronnow; Doekhi, Bonucci e Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Kral, Tousart e Gosens; Becker e Behrens.

Suplentes do Union: Schwolow (gr), Stein (gr), Jaeckel, Aaronson, Volland, Laïdouni, Roussillon, Trimmel e Kemlein.

SP. BRAGA: Matheus; Joe Mendes, Serdar, Niakaté e Borja; Zalazar e Al Musrati; Alvaro Djaló, Ricardo Horta e Bruma; Banza.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá (gr), Hornicek (gr), José Fonte, Abel Ruiz, André Horta, Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi, João Moutinho e André Castro.