O Sporting de Braga, terceiro classificado na edição 2022/23 da I Liga e, por isso, apurado para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima temporada, já conhece alguns dos possíveis adversários no caminho para a fase de grupos da principal prova europeia de clubes.

Cabeça de série na terceira pré-eliminatória (no caminho dos não campeões) – estatuto que também terá se seguir para o play-off – o Sporting de Braga já tem dois de quatro possíveis oponentes definidos: são o Sturm Graz (Áustria) e o Backa Topola (Sérvia), que foram segundos classificados nas respetivas ligas e não são cabeças de série.

Os outros dois possíveis adversários são oriundos da segunda pré-eliminatória e, como tal ainda não são certos. Porém, já há uma ideia de quem possam ser.

Nessa ronda, os dois cabeças de série são os segundos classificados da Bélgica e da Ucrânia, campeonatos que ainda têm uma jornada por realizar, no próximo fim de semana. Na Bélgica, o segundo classificado poderá ser Antuérpia, Union St. Gilloise ou Genk. Na Ucrânia, Dnipro ou Zorya. Na segunda pré-eliminatória, os clubes belga e ucraniano vão cruzar com Servette (Suíça) e Panathinaikos (Grécia), que foram segundos classificados nas suas ligas e não são cabeças de série nessa fase.

Portanto e nesta altura, destes sete clubes, dois deles vão juntar-se a Sturm Graz e Backa Topola como possíveis oponentes do Sporting de Braga na terceira pré-eliminatória, agendada para 8/9 de agosto (1.ª mão) e 15 de agosto (2.ª mão). No próximo fim de semana, a lista destes sete reduz para quatro, com o fim das ligas belga e ucraniana e a definição do segundo classificado.