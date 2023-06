O Sporting de Braga já conhece todos os possíveis adversários na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ao todo, são seis hipóteses nesta altura.

Com a conclusão das ligas da Bélgica e da Ucrânia, no domingo, os minhotos ficaram a saber que Genk e Dnipro, que foram segundos classificados nas respetivas ligas, também podem surgir no caminho.

A equipa comandada por Artur Jorge é cabeça de série na terceira pré-eliminatória (caminho dos não campeões) e tem, neste momento, definidos dois de quatro possíveis oponentes: são o Sturm Graz (Áustria) e o Backa Topola (Sérvia), segundos classificados nas suas ligas e que não são cabeças de série.

As outras duas possibilidades serão oriundas do caminho dos não campeões da segunda pré-eliminatória. Como já tínhamos noticiado, Servette (Suíça) e Panathinaikos (Grécia) são os dois não cabeças de série nessa ronda e vão cruzar com Genk e Dnipro, cabeças de série na segunda pré-eliminatória. Os vencedores desses dois duelos vão, então, juntar-se a Sturm Graz e Backa Topola nas equipas que o Sp. Braga vai ter como hipóteses no sorteio.

A segunda pré-eliminatória, à atenção do Sp. Braga, joga-se a 25/26 julho (1.ª mão) e 1/2 agosto (2.ª mão). A terceira pré-eliminatória, já com os bracarenses em ação, disputa-se a 8/9 agosto (1.ª mão) e 15 de agosto (2.ª mão).

Na terceira pré-eliminatória, além do Sp. Braga, Rangers (Escócia), PSV Eindhoven (Países Baixos) e Marselha (França) são os outros três cabeças de série.

Se os minhotos seguirem em frente, vão ser cabeças de série no play-off, tal como será o Rangers, se se apurar. Os escoceses são a equipa com melhor coeficiente do caminho dos não campeões da fase de qualificação e o Sp. Braga a segunda melhor.

Desta forma, e num mero exercício, assumindo-se que os quatro apurados para o play-off venham a ser as equipas com melhor coeficiente, o Sp. Braga poderá enfrentar PSV ou Marselha na eliminatória decisiva.