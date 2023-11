O Sporting de Braga foi multado em 8 mil euros pela UEFA por utilização de pirotecnia por parte de adeptos nas bancadas, na receção ao Real Madrid, confirmou o Maisfutebol.

Os bracarenses perderam em casa ante os espanhóis, por 2-1, em jogo da 3.ª jornada do grupo C, realizado no dia 24 de outubro.

Rodrygo e Bellingham fizeram os golos da vitória do Real Madrid, num jogo em que Álvaro Djaló marcou para os comandados de Artur Jorge, entretanto derrotados no Santiago Bernabéu por 3-0, na quarta-feira, em jogo da 4.ª jornada.