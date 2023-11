José Fonte, jogador do Sp. Braga, em declarações à Eleven na DAZN, após a derrota na visita ao Real Madrid (3-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Começámos bem o jogo, o golo poderia dar-nos algum alento. Não se sabe o que poderia acontecer, mas teríamos algo a que nos agarrar. Não marcámos e, mesmo a perder por 1-0, estás no jogo. O que não pode acontecer é, depois, fazermos exatamente aquilo que eles estão à procura, que são as perdas de bola em zonas muito perigosas. São muito fortes na transição, nem os melhores do mundo conseguem bater-se contra eles. Há que aprender com os erros, faltou um bocadinho de coragem para ir à procura de outro resultado, sabendo que quanto mais te expões e queres ir para a frente, mais difícil fica atrás. Há que levantar a cabeça, ainda faltam dois jogos nesta competição e temos de nos agarrar ainda ao campeonato.

[O que se diz ao Álvaro que falhou o penálti?] O Álvaro ainda vai falhar muitos penáltis na carreira dele, infelizmente. São coisas do futebol. Só falha quem lá está. Tem o nosso apoio, não foi por ele ter falhado o penálti. Perdemos e ganhámos em equipa. É um jogador que está a fazer uma época excecional. Tem marcado vários golos e tem dado vitórias.

Ainda temos algo a dizer na Champions.

[O que faltou ao intervalo para entrar de outra forma?] Ao intervalo, com 1-0, estávamos no jogo. Sabíamos que com 1-0 teríamos uma oportunidade e o objetivo passava por acertar algumas coisas, mas duas perdas de bola em zonas proibidas foram dois golos. Não se pode cometer erros contra equipas deste nível, principalmente nessas zonas. Por muito que o mister tente dar-nos as indicações certas, há coisas que não controlas. Foi pena, temos equipa e qualidade para fazer melhor. Fica um sentimento agridoce.»