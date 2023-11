João Moutinho, jogador do Sp. Braga, em declarações à Eleven na DAZN, após a derrota na visita ao Real Madrid (3-0), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Vínhamos aqui sabendo da dificuldade deste jogo, mas com um espírito muito aberto, acreditávamos que poderíamos conseguir aqui um bom resultado para poder pensar no que se poderia passar no grupo. Tivemos a primeira grande ocasião, não conseguimos concretizar e tentámos continuar da mesma forma. Mas, depois, o Real Madrid, individualmente, conseguiu resolver em lances de contra-ataque, com excelentes jogadores, uma equipa muito experiente nesta prova que sabem o que têm de fazer em todos os momentos do jogo. Sabíamos que tínhamos de pressionar mais na segunda parte, demos um pouco mais de espaço e jogadores rápidos e muito fortes individualmente como o Real tem conseguiram criar mais oportunidades e fizeram golo. A partir daí, controlaram o jogo da maneira que quiseram, deram-nos a posse de bola, nós tentámos, mas eles defenderam bem."

[O que lhe pediu Artur Jorge?] O treinador pediu para sermos uma equipa muito forte, com espírito de entreajuda, que jogássemos juntos. Sabíamos que o Real Madrid queria aproveitar as bolas nas costas porque tem jogadores muito rápidos. Tentámos seguir isso, mas claro que, em alguns momentos, a qualidade individual e coletiva do Real Madrid superiorizou-se e saíram daí os golos. Claro que todos poderíamos ter feito mais, inclusive eu, mas o futebol é assim, os golos nascem de pequenos erros. Mas temos de olhar para a frente, de cabeça erguida, ainda temos uma palavra a dizer, dois jogos para fazermos o que temos feito até aqui, jogar para ganhar. No final, fazemos as contas.»