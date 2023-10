O Sporting de Braga anunciou, esta sexta-feira, que esgotou os bilhetes disponíveis para a visita ao Real Madrid, jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões, agendado para 8 de novembro (quarta-feira).

Segundo confirmou o Maisfutebol junto de fonte do Sp. Braga, foram vendidos os 4.020 ingressos a que o Sp. Braga teve direito para o duelo no Santiago Bernabéu. O encontro tem início agendado para as 20 horas e é transmitido pela TVI.

Os bilhetes e transporte para o jogo estavam disponíveis nas lojas oficiais do Sp. Braga desde as 10 horas de quarta-feira, numa venda exclusiva a sócios detentores de lugar anual, por prioridade de antiguidade, com bilhetes a um custo de 55 euros e viagem de autocarro (número limitado de lugares) a 25 euros.

Depois da derrota por 2-1 em Braga, a equipa treinada por Artur Jorge, terceira classificada do grupo, com três pontos, visita o atual líder isolado, o Real, que tem nove. O Nápoles é segundo, com seis pontos. O Union Berlim é quarto e último, ainda sem pontos.