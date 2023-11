O Sp. Braga recebe o Union Berlim na 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro, referente à 5.ª jornada do Grupo C, tem início marcado para as 20h00.

A equipa de Artur Jorge soma três pontos e divide-se entre o sonho de ainda lutar pelo apuramento, possível mediante uma ultrapassagem ao Nápoles (sete pontos) e a confirmação da presença na Liga Europa.

Um triunfo na receção à formação germânica (um ponto), repetindo o desfecho do jogo em Berlim, permitiria aos guerreiros assegurar desde já o terceiro lugar no Grupo C.

Bruma, a contas com problemas físicos, deve ser a grande baixa do Sp. Braga para o duelo desta quarta-feira.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO SP. BRAGA.