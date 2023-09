O Sp. Braga foi derrotado nesta quarta-feira pelo Nápoles (1-2), campeão de Itália, na 1.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Giovanni Di Lorenzo, capitão da formação transalpina, inaugurou a contagem em cima do intervalo (45+1m).

A equipa de Artur Jorge procurou anular a desvantagem na etapa complementar e marcou ao minuto 84, por intermédio de Bruma.

Porém, o Nápoles pressionou novamente e chegou ao 2-1 pouco depois (87m), graças a um autogolo de Niakaté.

Assim, Real Madrid e Nápoles assumem a liderança do Grupo C, com três pontos cada. Sp. Braga e Union Berlim não pontuaram nesta primeira jornada.