O Sp. Braga joga no reduto do Union Berlim para a 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, a partir das 17h45.

Acompanhe o UNION BERLIM-SP. BRAGA ao minuto no Maisfutebol.

Victor Gómez, que saiu lesionado do embate com o Estrela da Amadora, é a grande baixa na formação arsenalista, perfilando-se Joe Mendes como o sucessor natural no lado direito da defesa.

A equipa de Artur Jorge perdeu em casa com o Nápoles na ronda inaugural da competição (1-2).

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO SP. BRAGA.