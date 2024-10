Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após o empate a um golo ante o PSV Eindhoven, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

«Jogo difícil, não entrámos bem, perdemos todas as bolas divididas no início e isso complica o jogo, dá muita energia ao adversário. Nós a escorregar em momentos importantes, faltou alguma ligação, principalmente no início e deixámos o PSV crescer no jogo. Depois, há o golo, queremos sair a jogar e perdemos a bola de costas. Sabíamos que era importante, pelo menos um de nós conseguir virar, para ter o campo aberto e isso aconteceu algumas vezes no jogo. Depois, equilibrámos o jogo e na segunda parte foi um jogo partido, oportunidades para os dois lados, o Quaresma a escorregar sozinho, o De Jong a falhar na frente do Franco. Um jogo divertido para as pessoas, difícil para os treinadores. Olhando para o jogo completo, acho que podemos fazer melhor, mas sabíamos que seríamos expostos a coisas que não temos sido e temos muito por onde crescer.»

[Sporting melhorou com as mexidas. Se escolheria o mesmo onze:] «Isso é sempre, sempre que não é a vitória, é fácil chegar aqui e dizer o que se fazia. Nós sabíamos que o médio-centro ia marcar o Geny e nós queríamos um jogador muito rápido para o empurrar para a linha defensiva e deixar de ter esse jogador no meio-campo. Acabou por ser essa bola que ele [ndr: Schouten, no 1-0] ganha, mesmo perto da posição dele e essa era a ideia. O Trincão a jogar ali também como n.º 10, longe do central, para puxar o central, para isolarmos o Viktor. O Viktor esteve muitas vezes isolado no um contra um. Escorregou muitas vezes, outras vezes não conseguimos ligar, quando tínhamos muito espaço, esses pormenores ditam às vezes o desenrolar do jogo. Obviamente, com a entrada do Dani, tendo o Dani e o Trincão entrelinhas, complicámos muito a vida ao PSV, porque teriam de pressionar com mais homens e deixar o Viktor um para um e o Dani teve uma entrada muito boa e apareceu muitas vezes com a bola descoberta na frente, mas acho que fomos melhorando ao longo do jogo, acabámos por marcar e conseguir o empate.»

[Diomande:] «O Ousmane está fora deste jogo [ndr: Casa Pia] e depois vamos ver. Estava com dificuldades em pôr o pé no chão, acho que está de muletas, vamos fazer depois uma avaliação. É recuperar os que estão aptos, temos um jogo muito importante para o campeonato no sábado.»

[Escorregões:] «Isso não sei, se nós soubéssemos... A verdade é que escorregámos em certos momentos, não estou a dizer que foi determinante no jogo, mas em certos lances, se não escorregássemos, podíamos ter atacado melhor e defendido melhor. Acontece, se calhar não estávamos habituados ao piso. A verdade é que escorregámos muito mais do que eles, é um ponto a rever.»