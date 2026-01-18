A UEFA nomeou Anthony Taylor para dirigir o Sporting-Paris Saint-Germain, da 7.ª jornada da fase de liga da Champions.

O conhecido árbitro inglês vai estar em Alvalade na noite de terça-feira, depois de no sábado ter apitado o dérbi de Manchester, em que o United venceu o City. O VAR do jogo será o australiano Jarred Gillett.

Taylor, de 47 anos, visita Alvalade pela segunda vez, depois de ter dirigido o triunfo sobre o Istambul Basaksehir (3-1), em 2020, para a Liga Europa, além de ter também apitado, em dezembro de 2024, o a derrota (2-1) fora do Sporting, frente ao Club Brugge, para a Champions.

O português João Pinheiro (AF Braga) está nomeado pela UEFA para o Inter-Arsenal, na terça-feira, que será o seu quarto jogo na Liga dos Campeões nesta temporada. Terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia POR e como quarto árbitro João Gonçalves. O VAR será Tiago Martins.

O Sporting-PSG tem início marcado para as 20 horas, de terça-feira, tal como o Inter-Arsenal. Poderá acompanhar ambos os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.