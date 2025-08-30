Sporting e Benfica ficaram a conhecer, na manhã deste sábado, a ordem das jornadas, datas e horas para os oito jogos que cada clube vai disputar na fase de liga da Liga dos Campeões: os dois clubes portugueses iniciam em casa, ante Kairat e Qarabag, respetivamente.

O Benfica é o primeiro a entrar em campo, recebendo o Qarabag numa terça-feira, dia 16 de setembro, enquanto o Sporting joga na quinta-feira, 18 de setembro, com o Kairat.

Quanto ao fecho da fase de liga, a 28 de janeiro, o Benfica recebe o Real Madrid e o Sporting visita o Athletic Bilbao.

O calendário do Sporting:

18 setembro: Kairat (casa), 20 horas

1 outubro: Nápoles (fora), 20 horas

22 outubro: Marselha (casa), 20 horas

4 novembro: Juventus (fora), 20 horas

26 novembro: Club Brugge (casa), 20 horas

9 dezembro: Bayern Munique (fora), 17h45

20 janeiro: PSG (casa), 20 horas

28 janeiro: Athletic Bilbao (fora), 20 horas