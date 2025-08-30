As jornadas, datas e horas dos jogos de Sporting e Benfica na Champions
UEFA revelou o calendário completo e a ordem de jogos. Leões começam em casa com o Kairat, águias com o Qarabag
Sporting e Benfica ficaram a conhecer, na manhã deste sábado, a ordem das jornadas, datas e horas para os oito jogos que cada clube vai disputar na fase de liga da Liga dos Campeões: os dois clubes portugueses iniciam em casa, ante Kairat e Qarabag, respetivamente.
O Benfica é o primeiro a entrar em campo, recebendo o Qarabag numa terça-feira, dia 16 de setembro, enquanto o Sporting joga na quinta-feira, 18 de setembro, com o Kairat.
Quanto ao fecho da fase de liga, a 28 de janeiro, o Benfica recebe o Real Madrid e o Sporting visita o Athletic Bilbao.
O calendário do Sporting:
18 setembro: Kairat (casa), 20 horas
1 outubro: Nápoles (fora), 20 horas
22 outubro: Marselha (casa), 20 horas
4 novembro: Juventus (fora), 20 horas
26 novembro: Club Brugge (casa), 20 horas
9 dezembro: Bayern Munique (fora), 17h45
20 janeiro: PSG (casa), 20 horas
28 janeiro: Athletic Bilbao (fora), 20 horas
O calendário do Benfica:
16 setembro: Qarabag (casa), 20 horas
30 setembro: Chelsea (fora), 20 horas
21 outubro: Newcastle (fora), 20 horas
5 novembro: Bayer Leverkusen (casa), 20 horas
25 novembro: Ajax (fora), 17h45
10 dezembro: Nápoles (casa), 20 horas
21 janeiro: Juventus (fora), 20 horas
28 janeiro: Real Madrid (casa), 20 horas