Patrick Berg, capitão do Bodo Glimt, falou após a vitória frente ao Inter. O jogador de 28 anos refere que, entre os leões e os cityzens, prefere defrontar o Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Para mim não importa, mas é claro que jogar contra novas equipas, ter novos desafios, é sempre divertido. Prefiro o Sporting é uma oportunidade de jogar contra uma equipa que admiro e que tem uma rica história na competição, mas não há problema se defrontarmos o Manchester City outra vez», disse, em declarações ao TNT Sports.

Durante a fase de liga, recorde-se, o Bodo/Glimt bateu o Manchester City por 3-1 com golos de Kasper Hogh e Jens Petter Hauge.