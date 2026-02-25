Champions
Há 11 min
Capitão do Bodo/Glimt: «Prefiro o Sporting, tem uma história rica»
Patrick Berg falou depois do triunfo diante do Inter
AL
Patrick Berg falou depois do triunfo diante do Inter
AL
Patrick Berg, capitão do Bodo Glimt, falou após a vitória frente ao Inter. O jogador de 28 anos refere que, entre os leões e os cityzens, prefere defrontar o Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
«Para mim não importa, mas é claro que jogar contra novas equipas, ter novos desafios, é sempre divertido. Prefiro o Sporting é uma oportunidade de jogar contra uma equipa que admiro e que tem uma rica história na competição, mas não há problema se defrontarmos o Manchester City outra vez», disse, em declarações ao TNT Sports.
Durante a fase de liga, recorde-se, o Bodo/Glimt bateu o Manchester City por 3-1 com golos de Kasper Hogh e Jens Petter Hauge.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS