O Sporting informou que vai suspender a venda de bilhetes para o jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, no terreno do Marselha, e reembolsar os adeptos que já tinham comprado ingresso.

A decisão surge na sequência do anúncio da UEFA, na última sexta-feira, que condenou o clube francês a jogar o próximo jogo europeu à porta fechada, após os incidentes verificados no encontro com os alemães do Eintracht Frankfurt.

«No seguimento da decisão anunciada pela UEFA, a 23 de Setembro, de aplicar ao Olympique de Marseille um jogo à porta fechada, o Sporting Clube de Portugal informa que suspendeu a venda de bilhetes para o jogo da terceira jornada da fase de grupos da UEFA Champions League e que procederá ao reembolso do valor pago pelo bilhete (custo unitário de €55) a partir da próxima quinta-feira – 29 de setembro – nas bilheteiras do Estádio José Alvalade mediante a apresentação do bilhete do jogo», lê-se na nota oficial dos leões.

O Sporting joga no Estádio do Vélodrome na terça-feira, 4 de outubro, às 17h45.