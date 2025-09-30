Juan Jesus, defesa ítalo-brasileiro do Nápoles, fez nesta terça-feira a antevisão do duelo com o Sporting para a Champions, que realiza-se na quarta-feira.

Em resposta à imprensa portuguesa, Juan disse conhecer a equipa do Sporting. Melhor, só o colega David Neres.

«Neres jogou no Benfica e sabe da qualidade que tem o Sporting. Até nós sabemos que o Sporting tem boa equipa. Temos de estar muito atentos, porque têm um ataque móvel, com Luis Suárez e o Trincão, que está numa boa fase», disse.

Depois, numa gaffe, Juan Jesus afirmou primeiro que o Sporting era «favorito» no jogo... mas voltou atrás.

«São os favoritos porque têm uma boa história. Sabemos que o Sporting, FC Porto e Benfica são equipas importantes em Portugal. Pode ser uma equipa que crie confusão na Champions», disse, numa primeira instância.

Perante a insistência de outro jornalista português, Jesus mudou a versão: «Vou dizer sempre que o Nápoles é o favorito, porque é a minha equipa. O Sporting é uma grande equipa, mas o favorito é sempre o Nápoles», garantiu.

Jesus falou ainda sobre a derrota ante o Milan no fim-de-semana, admitindo que é necessário «ajustar algumas coisas que teremos feito mal», mas disse que «o mais importante, a mentalidade» está afinada.

Sporting e Nápoles defrontam-se esta quarta-feira, pelas 20 horas, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o duelo AO VIVO no Maisfutebol.

