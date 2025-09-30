«David Neres jogou no Benfica e sabe da qualidade do Sporting»
Juan Jesus, do Nápoles, fez antevisão ao duelo com os leões
Juan Jesus, do Nápoles, fez antevisão ao duelo com os leões
Juan Jesus, defesa ítalo-brasileiro do Nápoles, fez nesta terça-feira a antevisão do duelo com o Sporting para a Champions, que realiza-se na quarta-feira.
Em resposta à imprensa portuguesa, Juan disse conhecer a equipa do Sporting. Melhor, só o colega David Neres.
«Neres jogou no Benfica e sabe da qualidade que tem o Sporting. Até nós sabemos que o Sporting tem boa equipa. Temos de estar muito atentos, porque têm um ataque móvel, com Luis Suárez e o Trincão, que está numa boa fase», disse.
Depois, numa gaffe, Juan Jesus afirmou primeiro que o Sporting era «favorito» no jogo... mas voltou atrás.
«São os favoritos porque têm uma boa história. Sabemos que o Sporting, FC Porto e Benfica são equipas importantes em Portugal. Pode ser uma equipa que crie confusão na Champions», disse, numa primeira instância.
Perante a insistência de outro jornalista português, Jesus mudou a versão: «Vou dizer sempre que o Nápoles é o favorito, porque é a minha equipa. O Sporting é uma grande equipa, mas o favorito é sempre o Nápoles», garantiu.
Jesus falou ainda sobre a derrota ante o Milan no fim-de-semana, admitindo que é necessário «ajustar algumas coisas que teremos feito mal», mas disse que «o mais importante, a mentalidade» está afinada.
Sporting e Nápoles defrontam-se esta quarta-feira, pelas 20 horas, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o duelo AO VIVO no Maisfutebol.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?